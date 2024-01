Foragido há 12 anos é preso em Amambai. Contra ele havia um mandado de prisão desde de 2012. Ele foi preso num bloqueio do DOF na Estrada do Chorro, pilotando uma moto. Ele é acusado de estuprar uma menina de 11 anos da Aldeia Jaguari. Preso foi encaminhado à Delegacia do Município.