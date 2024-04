Geraldo Resende comemora fala de lula sobre compra de terras para indígenas de Dourados e avisa que tem projetos na saúde, educação, esportes e saneamento para as aldeias locais

Em visita a Campo Grande, nesta sexta-feira (12), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, propôs ao governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que fosse comprado em sociedade terras para os indígenas guaranis que vivem na região de Dourados. A fala do presidente ocorreu durante cerimônia de encaminhamento do primeiro lote de carne bovina, que será enviado para a China, através de frigoríficos recém-habilitados para exportação ao país asiático.

Imediatamente a fala do presidente, o Deputado Federal Geraldo Resende (PSDB-MS), se levantou e aplaudiu de pé a proposta de Lula. Como já é sabido, o parlamentar tem dedicado também o seu mandato em viabilizar melhorias dentro das aldeias indígenas de Jaguapiru e Bororó, como a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento completa, implantação de água e esgotamento sanitário, reforma da vila olímpica indígena, ônibus escolar, além de construção de escolas e creches nas duas aldeias, onde vivem mais de 15 mil indígenas.

“Na semana em que fui ao Palácio do Planalto para cobrar melhorias na saúde, educação, saneamento e infraestrutura para os nossos povos originários de Dourados, vejo que as nossas reivindicações chegaram em tempo ao presidente. Estou entusiasmado de que com o olhar do presidente Lula e do nosso governador, vamos revitalizar essas aldeias, levando dignidade e uma vida melhor aos seus moradores”, comemorou o deputado Geraldo Resende.

A fala do parlamentar foi na mesma linha adotada pelo presidente. “Governador, eu quero dizer que se você encontrar as terras para que a gente recupere a dignidade daquele povo, o Governo Federal será parceiro na compra e no cuidado para que eles voltem a viver dignamente. O que eles não podem é ficar na beira da estrada mendigando”, disse Lula.

Após a solenidade, o Deputado Geraldo Resende voltou a comentar sobre a proposta de compra de terras para assentar famílias indígenas de Dourados. “Na semana que vem, vou me dirigir ao Governo Federal, em Brasília, para começar a tentar viabilizar essa proposta o mais rápido possível. As nossas tratativas de levar unidades de saúde, construção de escolas e creches, ônibus escolar, água tratada e esgotamento sanitário, além de novas unidades habitacionais na região das aldeias também serão reforçadas através do meu gabinete. E aqui, em Campo Grande, farei gestão política junto ao governador para buscar essas terras em Dourados”, detalhou Geraldo Resende.

Cobranças no Palácio do Planalto

Na última quarta-feira, (10), o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, recebeu em audiência o deputado Geraldo Resende. O parlamentar havia cobrado celeridade do Governo Federal para resolver os problemas enfrentados pelos indígenas das aldeias jaguapiru e Bororó.

“O ministro havia se comprometido comigo no ano passado de viabilizar recursos do orçamento federal para implantação de água e esgotamento nas aldeias. Ao retornar ao Palácio, cobrei incisivamente essa e outras pendências que estão travadas nos ministérios, como a inauguração do primeiro SAMU indígena em Dourados, ônibus escolar, escolas para aldeias, UBS e outras melhorias que estão em trâmites e precisam avançar pela Esplanada dos Ministérios”, disse Geraldo Resende.

O ministro Alexandre Padilha chegou a gravar um vídeo ao lado do parlamentar sul-mato-grossense onde assegurou que todas as demandas trazidas pelo congressista seriam atendidas. “Desde o ano passado, o Deputado Geraldo Resende nos apresentou o pleito relacionado ao acesso à água potável pelos povos indígenas de Dourados. Pode ter certeza de que essa questão é também do presidente Lula, de poder assumir esse projeto dentro do PAC. Isso terá um impacto em toda a cidade”, finalizou.