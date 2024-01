Governador e prefeita se reúnem para discutir mobilidade e transporte coletivo da Capital

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta quarta-feira (24) com a prefeita da Capital, Adriane Lopes. No encontro foram discutidos temas importantes para o crescimento e expansão de Campo Grande, entre eles a mobilidade urbana e a modernização do transporte coletivo.

“Discutimos assunto de interesse da sociedade, que é mobilidade urbana, que impacta diretamente a vida da população, e a prefeita veio para iniciarmos as tratativas de uma pauta que o governo já tem a expertise, de uma nova modelagem de parcerias com foco num melhor resultado para quem utiliza esse serviço”, afirmou o governador.

A prefeita Adriane Lopes destacou que as conversas com o governador têm sido produtivas para o futuro da Capital e que o Estado pode contribuir muito na discussão sobre o transporte coletivo, em uma ação conjunta em prol da população.

“A Capital cresceu muito, avançou e hoje chegou o momento de discutir pautas de relevância para cidade, entre elas a mobilidade urbana e o transporte coletivo. Vamos tratar o tema para alinharmos nossas equipes de trabalho e assim pensar no futuro, para trazer ao campo-grandense aquilo que é necessidade devido a expansão da cidade”, completou ela.