NOVA ANDRADINA – MS (Correspondente) – A Polícia Militar prendeu na tarde desta quinta-feira (10), um homem (46), por furto de gado. A apreensão ocorreu após denúncia de que duas pessoas entraram em uma propriedade rural e mataram uma novilha sem a permissão do dono. No local a PM encontrou o animal abatido no solo, com aproximadamente 08 arroubas de peso, e ao lado das partes do animal, haviam 07 facas com aproximadamente 20 cm de lâmina, 01 chaira, 01 pedra de amolar e 01 facão. Após rondas na região, o autor foi localizado com a roupa suja de sangue. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado juntamente com os instrumentos usados para o abate do animal para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.