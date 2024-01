Homem é preso por maus tratos a pitbull de 6 meses no Nova Lima na Capital. De acordo com o Delegado da DECAT Bruno Urban, o animal estava debilitado, com carrapatos por todo o corpo e inclusive sangrando. A polícia chegou até a residência através de denúncia. Após o resgate o animal foi encaminhado para tratamento veterinário. O dono foi preso e encaminhado para a delegacia.