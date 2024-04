Cagão é atacado por Pitbull no Jardim Colúmbia em Campo Grande. O morador percebeu que seu cão latia muito e pediu pro filho ver. No quintal viu a cena do animal atacando o invasor, que consegui se desvencilhar e pulou o muro de volta. A PM foi acionada e encaminhou o homem ao UPA do Nova Bahia. Ao ser questionado o suspeito informou que invadiu a casa para dar um “cagão”.

O caso foi registrado como violação de domicílio na DEPAC-CEPOL.