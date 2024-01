Hospital Regional de Dourados inicia terceira fase de obra tão esperada pela população

Tão aguardada pela população de 34 municípios, a obra do Hospital Regional de Dourados iniciou a sua terceira etapa, que vai ter investimento de R$ 34,4 milhões. Nesta fase será construído o bloco D, que irá dispor de 110 leitos, sendo 20 de UTI. O foco é levar saúde de qualidade para está região tão importante do Estado.

O governador em exercício José Carlos Barbosa – Barbosinha – assinou a ordem de serviço para nova etapa da obra, em solenidade que ocorreu nesta sexta-feira (12), em Dourados.

“Fruto de uma organização do Governo e trabalho realizado. Estado municipalista, que estende as mãos para os municípios. Este hospital vai atender não apenas Dourados, mas todas as cidades da região, que supera 900 mil pessoas. Depois da obra física, começa o desafio para fazer ele entrar em funcionamento. Vamos avançar, porque as pessoas não podem esperar”, disse Barbosinha.

Secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone destaca o avanço que representa essa nova etapa para a saúde douradense. “A assinatura da terceira etapa da obra do Hospital Regional de Dourados consolida o compromisso da Secretaria de Estado de Saúde com o municipalismo na área da saúde. Com essa nova etapa, juntos aos 33 municípios da macrorregião de saúde de Dourados poderemos, com certeza, atender a todos de uma forma regionalizada e bastante efetiva”.

O novo bloco vai ser dividido em dois pavimentos, sendo que o primeiro o térreo estarão as alas de internação com 60 leitos. Já no pavimento superior haverá uma unidade de tratamento intensivo com mais 20 leitos de UTI e 30 salas de internação.

Nesta fase será construída uma passarela que fará a interligação entre os blocos A, B e C, que fazem parte das duas etapas anteriores da obra.

“O Hospital Regional vai ter um grande impacto na cidade, pois os municípios do Estado que tem tal estrutura tiveram avanços na saúde. Ele vai chegar em um momento importante da nossa saúde, para superarmos as dificuldades no setor”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Waldno Pereira de Lucena Júnior, que representou o prefeito no evento.

O deputado federal Geraldo Resende lembrou do início do projeto. “Sempre defendi a construção do hospital com muita garra e determinação. Estava no ato da doação do terreno e vou continuar me dedicando ao projeto”.

Complexo hospitalar

Situado as margens da BR-463, em uma área de 50 mil metros quadrados, a obra tem quatro etapas de edificação. A primeira já foi concluída com a construção de três blocos, com 93 leitos e um centro cirúrgico com quatro salas.

Já a segunda etapa trata-se da construção do Centro de Diagnóstico e Especialidades Médicas. A obra está em andamento e tem investimento de R$ 17,5 milhões. Esta fase ainda conta com ampliação da pavimentação e urbanização externa, com pátio de estacionamento para 70 veículos. A previsão é ficar pronta neste semestre.

Dentro do complexo ainda será construído o SVO (Serviço de Verificação de Óbito), que terá edificação das salas administrativas, de treinamento, laboratórios, salas de laudos e necropsia, assim como a copa, recepção, estacionamento e urbanização externa.

Além das edificações, o Governo do Estado vai fazer obras complementares, entre elas a pavimentação das vias adjacentes, que dão acesso ao complexo, assim como a construção de uma elevatória de esgoto sanitário.

Além do governador, participaram do evento os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Seilog), o deputado federal Geraldo Resende, o deputado estadual Renato Câmara, além dos secretários-adjuntos Christine Maymone (Saúde) e Walter Carneiro Júnior (Semadesc).