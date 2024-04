Idoso de 78 anos, atirou contra a ex-namorada, de 50, e tentou se matar com tiro na cabeça no no bairro San Gerardo em Pedro Juan Caballero. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. No chão ficaram marcas de sangue, um boné azul e a arma do crime. A Polícia investiga a tentativa de feminicídio.