Investimento para o Centro de Equoterapia de Nova Andradina é pauta em projeto de Coronel David aprovado na Alems

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (17), o Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Coronel David (PL), que concede o status de Utilidade Pública ao Centro de Equoterapia da Polícia Militar de Nova Andradina. Esta medida não só reconhece a relevância dos serviços oferecidos pela instituição, mas também abre portas para que ela receba recursos públicos, essenciais para aprimorar os atendimentos terapêuticos gratuitos fornecidos aos pacientes.

“Precisamos de mais investimentos do governo para aprimorar e expandir os atendimentos terapêuticos oferecidos pela equoterapia da PM, os quais têm sido fundamentais no tratamento de crianças e adultos com deficiências, síndromes e doenças”, afirma o deputado.

O Centro de Equoterapia da Polícia Militar é um espaço dedicado ao bem-estar e desenvolvimento de pessoas com diversas limitações físicas e sensoriais. Atualmente, o projeto atende 464 pacientes em várias regiões do estado, incluindo Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Dourados, Nova Andradina e Sidrolândia.

A equoterapia é respaldada pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, reconhecendo os efeitos terapêuticos do cavalo como um meio de regeneração da saúde para os pacientes.

O Projeto de Lei segue para a sanção do governador do estado, Eduardo Riedel (PSDB).