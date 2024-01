Jogador sul-coreano vem a MS para estágio com o Operário: ‘Me adaptando ao calor’

O Operário recebeu neste fim de semana o atleta sul-coreano Kim Su para um estágio de campo e imersão cultural durante a temporada de 2024, além de agregar a tradição esportiva da Coreia do Sul em solo sul-mato-grossense.

O sul-coreano Kim Su, expressou sua adaptação ao Brasil e ao clima local. “Estou me adaptando ao calor e é muito bom estar estagiando aqui, trocando experiências com os atletas e comissão técnica do maior clube de Mato Grosso do Sul. A atmosfera acolhedora e a paixão pelo futebol que encontrei aqui são inspiradoras”, diz o jogador.

Não é a primeira vez que o sul-coreano busca experiências internacionais. Anteriormente, ele atuou no Club Sport Marítimo, de Portugal, o que adiciona uma dimensão internacional valiosa à sua bagagem esportiva e cultural. Em MS, o atleta vai atuar na Comissão Técnica Operariana.

“Essa parceria é uma oportunidade única de enriquecermos nosso conhecimento técnico, tático e cultural. A troca de experiências contribui significativamente para o crescimento não apenas esportivo, mas humano, dos nossos atletas e equipe técnica”, diz o presidente do Operário, Nelson Antônio.