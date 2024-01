Desentendimento na saída de uma tabacaria gerou pancadaria no Leblon na Capital. Um jovem acompanhada da namorada e amigos foram incomodados por um grupo de arruaceiros. Ao irem embora foram cercados pelo grupo de carro e motos. Ele foi agredido com capacetadas e pedradas. Os criminosos fugiram. O SAMU o encaminhou a UPA do Leblon. O caso foi registrado na DEPAC-CEPOL.