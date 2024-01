Juízes de MS julgam mais de 420 mil processos em 2023

O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul concluiu o ano de 2023 com 423.922 processos julgados pelos juízes no 1º Grau, sendo 283.387 sentenças proferidas pela Justiça Comum e 140.535 pelos Juizados Especiais.

Foram 570.709 decisões interlocutórias e 922.570 despachos dados pelos magistrados de 1º Grau no último ano, o que totaliza quase 1 milhão e meio de movimentações processuais registradas.

Ao todo 404.796 novos processos foram apresentados ao Poder Judiciário de MS, sendo 293.150 de competência da Justiça Comum e 111.646 dos Juizados Especiais. Campo Grande foi a comarca que mais recebeu demandas, 169.737, o que representa 41,9% do montante geral. Ela foi seguida pelas outras comarcas de Entrância Especial: Dourados (7,1%), Três Lagoas (4,5%) e Corumbá (2,3%). Os demais 178.563 processos distribuídos foram recebidos pelas outras 51 comarcas do Estado.

O ano de 2024 inicia, assim, com 783.555 feitos em andamento no 1º Grau da justiça estadual, sendo 651.668 na Justiça Comum e 131.887 nos Juizados Especiais. Desse total, 99,93% estão sendo trabalhados no formato eletrônico, deixando o TJMS a poucos processos de ser uma justiça 100% digital.