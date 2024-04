Mochi Justifica Voto Favorável a Abono para Servidores Aposentados

Hoje, 03, durante a sessão plenária, o deputado estadual Junior Mochi proferiu sua justificativa de voto em apoio ao abono proposto pelo Governo do Estado em benefício dos servidores aposentados. Mochi ressaltou a importância da transparência e clareza nas decisões legislativas, destacando que a matéria em questão não apresentava impedimentos constitucionais ou legais, conforme previamente analisada pela Comissão de Constituição Justiça e Redação -CCJR.

O parlamentar enfatizou que o abono em discussão não se tratava de uma questão previdenciária, mas sim de um benefício direto aos servidores, beneficiando cerca de 11.000 servidores, conforme estimativa do Estado. Mochi lembrou ainda de sua iniciativa anterior de propor emenda para isentar os servidores até o teto do INSS do pagamento de percentual da Previdência, ressaltando a importância de continuar a luta por essa causa.

Ao finalizar sua fala, Junior Mochi reforçou a necessidade de distinguir entre a discussão em andamento sobre a mudança do fator previdenciário e o abono em votação naquele momento, defendendo a aprovação do mesmo em prol dos servidores. “Como parlamentar, como representante do povo, não podemos nos opor a um benefício que impactará positivamente milhares de trabalhadores aposentados”, afirmou o deputado.

Com essa declaração, Junior Mochi expressou seu voto favorável à proposta de abono, ressaltando seu compromisso com a defesa dos interesses da categoria.