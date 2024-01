A PRF deu ordem de parada ao motorista de Nissan/March que se evadiu em Bataguassu. Ele tentou fugir a pé mas foi alcançado e preso. No carro foram apreendidos tabletes de maconha, 2 Kg de skunk, 230 gramas de skunk e 5 ampolas de testosterona de origem estrangeira. O preso disse ter recebido o veículo com a carga em Ponta Porã e deveria entregá-lo no interior de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil do Município.