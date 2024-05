Motorista de Iveco Eurotech 450e3 foi preso com 9.470 kg de maconha no semirreboque no Km 129 da BR-267 em Nova Andradina. Preso ele disse que pegou o caminhão com o ilícito em um posto de combustível próximo a Dourados e que deveria entregar em uma cidade de São Paulo. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil local.