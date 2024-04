Novo APP de mobilidade em Campo Grande, Capivara 67 terá suporte via Whatsapp e variedade de serviços. O app contará com novidades que a galera ainda não aderiu, seja pela falta de praticidade ou pela falta de informações sobre os serviços nos outros apps.

Sabe o que será diferente no Capivara 67? A maneira como você se comunica com o seu motorista ou com a empresa que administra o app. Esqueceu algum pertence dentro do carro? Você por exemplo poderá mandar uma mensagem direto pelo WhatsApp para a empresa informando o fato.

O canal, chamado de Suporte da Central receberá mensagens de críticas e elogios. A ideia é aproximar ainda mais o passageiro da empresa e resolver as pendências de uma forma prática e eficiente.

“Teremos um Whatsapp de contato mais prático e direto, tanto com os passageiros como também com os motoristas, criando uma proximidade maior com o suporte. A ideia nossa também é procurar ser mais justo nas análises, caso a caso”, explica o responsável pelo suporte, Raphael Neto.

A diversidade no atendimento será o foco do Capivara 67. Quer sair de casa e não tem com quem deixar seu animalzinho de estimação? No Capivara 67 você vai poder levá-lo. O transporte de animais, o “Capivara Pet”, é um dos serviços do aplicativo, com os motoristas que se identificarem como “pet friendly”.

Atender cada cliente, de acordo com a sua preferência, é uma forma de inovação. O “Capivara Rosa”, por exemplo, é outro serviço para passageiras e motoristas mulheres, por exemplo.

O aplicativo é fruto da união de 3 amigos que se conheceram há 30 anos e que sempre dividiam o mesmo desejo: empreender em algo que tivesse “a cara da cidade”. Mas que ao mesmo tempo permitisse o trabalho remoto. “O mundo se volta pra esse estilo de vida ou seja, a maneira mais prática. Então queremos dar toques de relação mais humanizada, trocando mensagens, ligações e áudios com os motoristas e passageiros”, salienta Raphael.

O serviço de entregas de encomendas também é possível dentro do Capivara 67. “Acreditamos que com as soluções de corridas para necessidades diferentes, além de entregas de encomendas e algumas inovações em relação aos serviços oferecidos, abriremos espaço no mercado com transparência e consistência”, comenta.

“O Capivara 67 é um aplicativo prático e com diversidade de opções, atendendo às necessidades dos passageiros, e respeitando a opção de escolha dos motoristas em relação a se disponibilizar ou não para diferentes serviços oferecidos. Seja atendido no mercado, leve seu pet com você, peça uma entrega prática e segura. Para mulheres, caso queiram optar por uma motorista mulher, isso será possível. O Capivara 67 tem também o interesse em contribuir para o meio ambiente, inclusive através de parcerias com empresas com foco na sustentabilidade”, completa Raphael.

Os critérios para o motorista aderir ao Capivara 67 será semelhante aos critérios mais indicados pelos apps ao redor do mundo. Os motoristas já podem baixar o app e começar o processo de inscrição. A parceria com outras empresas trará benefícios para o crescimento de nossos parceiros. A Minds, escola de inglês, é a primeira empresa parceira oficial, que oferece 40% desconto para os motoristas parceiros. Serão priorizados carros que melhor atendam aos passageiros, dentro de um senso de segurança e conforto. Os motoristas terão uma taxa fixa e justa, assim como os passageiros, que também contarão com promoções e descontos.

Haverá ainda um período de divulgação maciça do app, para trazer o fluxo necessário para ambas as partes envolvidas: passageiros e motoristas. O primeiro dia de operação do app está previsto para 19/04. Baixem o app agora mesmo, para começarem a se familiarizar.

Mais informações pelo telefone (67) 99138-4917

CRÉDITOS: CAPIVARA NEWS