Para valorizar as mulheres, ALEMS cria concurso de arte feminina e Comenda Lídia Baís

As mulheres artistas de Mato Grosso do Sul terão seus talentos valorizados em concurso a ser realizado anualmente pela Assembleia Legislativa. A Mesa Diretora publicou, na edição desta segunda-feira (1º), a Resolução 03/2024, que cria o Concurso Anual de Arte Feminina Sul-mato-grossense e a Comenda Lídia Baís, em reconhecimento à produção artística das mulheres do Estado. A Resolução é de autoria da deputada Gleice Jane (PT).

Serão premiados os cinco melhores trabalhos com valores em dinheiro. A obra vencedora do primeiro lugar será incorporada ao acervo histórico da Assembleia Legislativa para exposição permanente. As demais poderão ser doadas às entidades de defesa da mulher para incorporação ao patrimônio ou para venda para angariar recursos.

Deputada Gleice Jane é a autora da Resolução/ Foto: Luciana Nassar

A entrega do prêmio será realizada, todos os anos, na última semana do mês de abril. O comitê julgador será formado por um(a) parlamentar, dois membros indicados por universidades de Mato Grosso do Sul, que tenham curso de Artes, e membros da sociedade civil, escolhidos pela Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desporto. A Resolução também prevê ampla divulgação nas mídias de rádio, televisão, impressa e eletrônica, especialmente, na rede de ensino.

Já a Comenda Lídia Baís será entregue, anualmente, a 24 mulheres artistas sul-mato-grossenses, indicadas pelos deputados – cada parlamentar poderá fazer uma indicação. A honraria homenageia a pintora, escritora e compositora Lídia Baís, nascida em Campo Grande no dia 22 de abril de 1900. Importante figura artística de Mato Grosso do Sul, Lídia morou em grandes centros de produção artística, como o Rio de Janeiro, onde teve aulas na Escola Nacional de Belas Artes.

Na justificativa da proposta da Resolução, a deputada Gleice Jane destacou a importância da valorização da produção artística feminina. “É fundamental que se promova o reconhecimento e o fomento dessas artistas, muitas vezes invisibilizadas em um campo predominantemente masculino. Nesse sentido, é essencial a criação de uma comenda que celebre e valorize o papel da mulher na arte sul-mato-grossense, e um concurso que incentive a produção e divulgação dessas obras”, disse a parlamentar.