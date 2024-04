Pavilhão Halal Zone traz à Anuga Brazil produtos e serviços certificados de acordo com tradição muçulmana

O Halal Zone será um pavilhão de 27 metros quadrados que estará aberto aos visitantes nos dias da Anuga Brazil, de 9 a 11 de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo. De acordo com a Fambras Halal, o visitante encontrará produtos e serviços com a certificação Halal, com acesso a materiais e amostras, e terá à disposição uma equipe de especialistas que compartilharão informações sobre o conceito Halal e o processo de certificação.

“Estamos preparando tudo com muito empenho para oferecer informação de altíssima qualidade sobre o Halal. O Brasil é um dos protagonistas desse mercado, mas muitas pessoas ainda não conhecem esse conceito, que deixou de ser uma recomendação meramente religiosa para os muçulmanos e se tornou um selo universal virtuoso que beneficia toda a humanidade”, afirma Ali Zoghbi, vice-presidente da Fambras Halal.

CRÉDITOS: HALAL BRASIL NEWS