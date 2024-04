PM “Cancela CPF” de traficantes numa refinaria do tráfico

Traficantes morrem em confronto com a PM no Bairro de Piapara em Botucatu/SP. Os policiais receberam a informação que um sitio era usado como refinaria do tráfico. Ao cercar o local João Paulo da Silva Brasílio (33) e Primo Antonio Machado (50) tentaram fugir atirando na guarnição, vindo a ser baleados e socorridos ao Hospital das Clínicas onde vieram a óbito.

No interior do sítio foram apreendidos duas pistolas municiadas que estavam com os dois suspeitos. Além de 46 tijolos de crack, 6 tijolos de maconha, cocaína e demais entorpecentes. Os narcotraficantes possuem passagens anteriores pelo mesmo crime.