Polícia Civil participa da Operação “Caminhos Seguros – 2024”, com foco no Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul iniciou no dia 02/05, juntamente com outras instituições do país a Operação “Caminhos Seguros – 2024”, com foco no Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, uma iniciativa dedicada a combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no estado. Com ponto focal (PCMS) na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), a operação tem como objetivo principal reprimir e prevenir esse tipo de crime em todo o território sul-mato-grossense.

Com base em diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Coordenador Geral no país, a Operação Caminhos Seguros – 2024 se concentrará em ações estratégicas tanto na capital, Campo Grande, quanto nos municípios do interior do estado, priorizando aqueles com maiores índices de casos registrados de exploração sexual.

A delegada titular da DEPCA, Anne Karine Sanches Trevizan Duarte, enfatizou a importância dessa operação, destacando a necessidade cada vez maior de medidas de proteção às crianças e adolescentes contra esse tipo de violência. “Nossa missão é garantir que as crianças e adolescentes de Mato Grosso do Sul possam crescer em um ambiente seguro, livre do medo e da exploração sexual, inclusive, dos crimes sexuais em âmbito cibernético”, afirmou Anne Karine.

A Operação Caminhos Seguros – 2024 contará com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público de Mato Grosso do Sul, trabalhando de forma integrada para identificar e responsabilizar os perpetradores desses crimes. As ações incluirão investigações de denúncias recebidas, monitoramento de áreas sensíveis e realização de operações em rodovias estaduais e federais.

Além das medidas repressivas, a operação também priorizará ações preventivas, incluindo campanhas de conscientização, palestras educativas, divulgação do eBook da DEPCA “Ameaças Digitais – Proteja seu filho dos perigos da Internet” e parcerias com escolas e instituições da sociedade civil. “É fundamental não apenas punir os culpados, mas também conscientizar a comunidade e prevenir futuros casos de exploração sexual de crianças e adolescentes”, ressaltou Anne Karine.

Ao final da operação, a DEPCA, em conjunto com as demais instituições participantes, produzirá uma avaliação detalhada e um relatório, que servirão como base para o desenvolvimento de estratégias ainda mais eficazes no combate a esse tipo de crime.

A Operação Caminhos Seguros – 2024 representa um esforço determinado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em proteger os mais vulneráveis e construir uma sociedade mais segura e justa para todos.