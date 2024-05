Policiais Penais de Coxim se capacitam como operadores de atendimento pré-hospitalar em situações de alto risco

No último fim de semana, três policiais penais de Coxim puderam aprimorar suas habilidades de atendimento em situações de emergência ao concluírem o Curso de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate.

Durante as simulações, os participantes foram desafiados a aplicar os protocolos aprendidos em cenários de confronto armado, testando sua capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes sob pressão. A importância da comunicação e do trabalho em equipe foi enfatizada como pontos-chave para garantir um atendimento de qualidade em situações de emergência.

Os policiais penais Marlon dos Santos Gonçalves, Leandro Robles Alves e Jean Carlos Cunha (diretor do presídio de Coxim) participaram de disciplinas cruciais, tais como controle de sangramentos massivos, manutenção de vias aéreas, prevenção à hipotermia, remoção e transporte tático, além de treinamento de tiro de combate.

Para o diretor Jean, o curso representou muito mais do que uma simples capacitação; foi uma oportunidade valiosa de integração com profissionais de outras forças de segurança e saúde, além de proporcionar um aprendizado essencial para situações críticas.

“Essa capacitação é fundamental para garantir um atendimento rápido e eficaz às vítimas em situações de alto risco, foi conduzido através de simulações realistas e práticas intensivas, permitindo que os participantes adquirissem conhecimentos e habilidades essenciais para salvar vidas em ambientes hostis”, destacou o dirigente.

A capacitação foi ministrada pela G&M Consultoria, sob a orientação técnica do Dr. Felipe Lessa, Diretor Técnico do Comitê Brasileiro de APH em Combate, proporcionou aos participantes uma carga horária intensiva de 22 horas/aulas.

O treinamento, realizado no Clube de Tiro Coxim (CTC), também contou com a participação de uma gama diversificada de profissionais, incluindo militares, rodoviários federais, bombeiros, profissionais da saúde, socorristas, além de servidores municipais e membros do Clube de Tiro.