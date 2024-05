Policiais Penais interceptam drone com drogas na Penitenciário do Jardim Noroeste

Durante o patrulhamento de rotina, na noite dessa quinta-feira (9.5), policiais penais do GEP (Grupamento de Escolta Penitenciária) conseguiram interceptar um drone com ilícitos que seriam arremessados no Estabelecimento penal Jair Ferreira de Carvalho, maior unidade do Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste.

O flagrante ocorreu por volta das 21 horas, quando os policiais penais identificaram uma linha atravessando para dentro do presídio. Quando puxaram, detectaram o drone modelo AIR 03 81 db, próximo à linha de tiro, na parte interna da unidade. Também foram apreendidos carregadores de celular e fones de ouvido.

O fio, provavelmente, serviria como condutor para que internos de dentro da cela conseguissem pegar os ilícitos que seriam enviados.

A ação bem-sucedida destaca a vigilância contínua dos policiais penais na segurança das unidades prisionais e de toda a população. Na última semana, a equipe também conseguiu deter um indivíduo que tentaria arremessar ilícitos para unidade. Ele estava em uma moto com registro de furto e foi entregue à Policia Militar para condução à delegacia e efetuar a prisão.