Praça do Jardim TV Morena é inaugurada com recursos de emenda impositiva do vereador Dr. Loester

Na última terça-feira (02), a Praça Dra. Ângela Arcângelo Motta Macedo foi oficialmente inaugurada após a reforma que foi viabilizada graças a uma emenda impositiva do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Loester, destinada especificamente para esse fim.

A praça fica localizada entre as ruas Geraldo Agostinho Ramos, esquina com a Rua Pongai, e os moradores já tem aproveitado de um novo espaço para praticarem esportes e desfrutarem de lazer para toda a família. A reforma foi realizada através de uma parceria do vereador Dr. Loester com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Funesp – (Fundação Municipal do Esporte).

As melhorias começaram a ser realizadas no final do ano passado e seguiram até o início de 2024, e contam com uma pista de caminhada completamente recapeada, academia ao ar livre, parquinho de areia infantil para as crianças, além de nova iluminação para garantir segurança em todos os períodos.

A inauguração oficial contou com a presença da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, do vereador Dr. Loester, do diretor-presidente da Funesp, Maicon Luiz Mommad, da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Leite, a Subsecretária de Políticas para Mulheres, Carla Stephanini, além de moradores e frequentadores da região.

Para continuar acompanhando tudo o que acontece no nosso mandato, siga nas redes sociais @drloester no Instagram e Facebook e também através do nosso site www.doutorloester.com.br.