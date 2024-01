Procon autua clínica veterinária por posse de medicamentos vencidos em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Procon Municipal e em ação conjunta com o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), autuou uma clínica veterinária no Jardim Monumento, após fiscalização nesta terça-feira (23). No local, foram encontrados medicamentos vencidos.

A ação que resultou na lavratura de um auto de infração, teve como objetivo verificar as condições de armazenamento e a validade dos medicamentos utilizados na clínica.

O subsecretario do Procon Municipal, José Costa Neto, enfatiza a importância da parceria com órgãos como os Conselhos para garantir a qualidade e segurança dos serviços oferecidos aos animais e seus tutores. “Essas ações são parte de uma série de iniciativas para assegurar o cumprimento das normas e regulamentos pertinentes, visando proteger a saúde e a segurança dos animais atendidos na cidade. Esse é o compromisso do Procon Municipal, atuar em defesa dos direitos dos consumidores, sejam eles proprietários de animais de estimação ou clientes de estabelecimentos comerciais”.

A clínica veterinária em questão tem o prazo de 15 dias para apresentar a defesa na sede do Procon Municipal localizado na Av. Afonso Pena, 3128.