Professor é preso após embebedar e estuprar alunos em escola do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta sexta-feira (12), um professor da rede pública de ensino investigado por abuso sexual e estupro de vulnerável contra alunos de uma escola em Brazlândia.

O educador também exerce a função de advogado, razão pela qual o cumprimento do mandados – de prisão e busca e apreensão – foram acompanhados pela seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Após denúncias realizadas pelos pais das vítimas, a polícia desencadeou uma investigação que resultou na prisão do professor. O homem é acusado de pagar bebidas alcoólicas e outras drogas ilícitas aos adolescentes e, após os alunos estarem entorpecidos, cometer os abusos sexuais.

Os estudantes também contaram que o professor cometia assédios sexuais em sala de aula. Segundo eles, o suspeito teria, até mesmo, chegado a oferecer dinheiro para ter relações com os adolescentes.

Ele foi preso em um escritório de advocacia, localizado na área central de Brazlândia. Já as buscas ocorreram na casa dele, no bairro Incra 8.



