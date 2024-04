Proposta institui honrarias em homenagem ao centenário de Helena Meirelles

Nesta sexta-feira (19) começou a tramitar, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Resolução 10/2024, de autoria do deputado estadual Caravina (PSDB), que institui a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem ao centenário de Helena Meirelles, compositora, cantora e violeira símbolo da música sul-mato-grossense e brasileira.

De acordo com a proposta, as honrarias serão destinadas a homenagear mulheres instrumentistas do Estado, nos mais variados segmentos musicais. O texto estabelece que, na semana em que se comemora o centenário de Helena Meirelles (13 de agosto de 2024), as homenagens serão entregues em sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa.

Helena Meirelles

Segundo o texto, Helena Pereira da Silva Meirelles nasceu na fazenda Jararaca na região do antigo Entre Rios, mas foi em Bataguassu que a cantora, compositora e violeira estabeleceu raízes. “A história dela está intimamente ligada à história do município, onde se encontra o Museu Municipal Helena Meirelles com diversos arquivos pessoais da instrumentista. Sem dúvida, esta é uma importante homenagem deste Parlamento ao centenário da dama da viola, que deverá ser outorgado à grandes mulheres instrumentistas sul-mato-grossense e que levará o nome de ninguém menos que Helena Meirelles”, argumentou o deputado Caravina.