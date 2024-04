Revelação do sertanejo, Mariana Fagundes de MS lança feat com Guilherme e Benuto

Dona de uma voz potente e de um timbre marcante, Mariana Fagundes é responsável por grandes sucessos, como “É Só Me Chamar” em parceria com Naiara Azevedo, “Voltadinha”, feat. Luiza e Maurilio, “Tu Tu Tu” com Léo Santana, “Problema Dobrado” ao lado de Ícaro e Gilmar, e muito mais! Com cerca de 130 milhões de plays no YouTube e mais de 280 mil ouvintes mensais no Spotify, a cantora sul-mato-grossense é considerada uma das grandes revelações do sertanejo dos últimos anos.

Mariana Fagundes lançou há dias atrás a música, “Metendo Louco”, em parceria com a dupla sertaneja Guilherme e Benuto. Os números são surpreendentes e ultrapassou a marca de mais de um milhão no YouTube. A letra é dos compositores, Matheus Rosado, Guilherme Olliver, Rogerinho Costa, Thavares.

Sobre Mariana Fagundes

Nascida em Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, Mariana passou parte da sua infância e adolescência em Inocência, no mesmo Estado. Vinda de família de músicos, ela recebeu influências do tio Vicente Dias, autor de músicas que fizeram sucesso na voz de cantores famosos como “Amor Perfeito”, Amado Batista e “Sonhei com você”, Milionário e José Rico. Desde muito cedo, Mariana Fagundes soltava a voz. Aos oito anos de idade já realizava shows e apresentações musicais em festas e arenas de rodeio da região em que morava.

Cantora e compositora, passou parte da sua trajetória musical em palcos de banda show como vocalista. Neste período, viajou por todo Brasil, potencializando sua bagagem cultural e musical, o que a incentivou a ter coragem para seguir carreira solo.