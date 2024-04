Rodolfo Nogueira apresenta Moção de Repúdio a ida de Lula à JBS em Campo Grande

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) apresentou Moção de Repúdio à visita de Lula e dos irmãos Batista à fábrica da JBS em Campo Grande- MS. O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira (12).

De acordo com o documento, a visita de Lula e dos irmãos Batista à fábrica da JBS em Campo Grande representa uma atitude desrespeitosa com os princípios éticos e morais. “Tal visita indica uma aliança inquestionável entre interesses políticos e empresariais, em detrimento da transparência e integridade”, afirmou parte da proposta.

“É inaceitável que Lula ignore os graves problemas éticos associados à JBS e seus dirigentes, envolvidos em escândalos de corrupção que abalaram o país. Esta atitude demonstra uma falta de compromisso com a moralidade e responsabilidade no exercício do poder”, justificou o parlamentar.

A Moção de Repúdio ainda diz que a presença dos irmãos Batista, cujas as atividades empresariais foram manchadas por práticas supostamente ilícitas, é um ultraje à população brasileira e aos valores democráticos que devem reger nossa sociedade.

Lula chegou na Capital do MS às 10h desta sexta-feira para conhecer a planta da JBS, localizada em Campo Grande, na saída de Sidrolândia-MS. Os irmãos Batista levaram o petista para conhecer o interior do frigorífico. O objetivo da visita foi para que o mandatário acompanhasse o primeiro embarque de carne da JBS para a China.