Ronnie Lessa, apontado como assassino de Marielle Franco firma acordo de delação

Ronnie Lessa acusado de matar Marielle Franco e Anderson Gomes teria delatado Domingos Brazão como mandante do assassinato da política brasileira.

Informação confirmada pelo portal Intercept Brasil por fontes ligadas à investigação e divulgada hoje (23).

Não é a primeira vez que o Conselheiro do TCE-RJ foi citado nas investigações do assassinato de Marielle. O seu nome apareceu após o depoimento do PM Rodrigo Jorge Ferreira, o “Ferreirinha”, que acusou o então vereador Marcello Siciliano (PHS) e o miliciano Orlando Curicica como sendo os mandantes do crime.

Após as investigações da Polícia Federal concluiu-se que Ferreirinha e sua advogada, Camila Nogueira, faziam parte de organização criminosa cujo objetivo era atrapalhar as investigações sobre a morte da vereadora.

Segundo a apuração do portal The Intercept, o advogado Márcio Palma, que representa Domingos Brazão, disse que “não ficou sabendo dessa informação sobre a delação”. Disse que tudo que sabe sobre o caso é pelo que acompanha pela imprensa, já que pediu acesso aos autos e foi negado, com a justificativa que Brazão não era investigado. Em entrevistas anteriores à imprensa, Domingos Brazão sempre negou qualquer participação no crime.

Informações de acordo com BdF Rio de Janeiro