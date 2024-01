A Aprosoja Brasil disse, em nota, que “a safra brasileira deve chegar a no máximo, 135 milhões de toneladas”. Estimativa oficialmente divulgada na segunda-feira (15) após a coleta de dados de 15 Aprosojas estaduais. “Os números estão bem abaixo do que tem sido divulgado por instituições e empresas públicas e privadas do Brasil e do exterior”, aponta a entidade.