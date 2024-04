SENAD destrói acampamento do tráfico

A SENAD apreendeu 3 toneladas de drogas numa área rural conhecida como Kamba Rembé; Departamento de San Pedro. Os policias detectaram um acampamento clandestino com 2.938 Kg de maconha picada e prensada. O valor do entorpecente pode chegar a 100 mil dólares no mercado paraguaio.

Segundo dados levantados, a estrutura responsável pelo local enviou cargas de maconha para Assunção, Salto del Guairá e Pilar, para posterior envio aos mercados Argentino e Brasileiro. O Promotor Cristian Ortiz ordenou a apreensão da droga e a destruição do acampamento do tráfico.