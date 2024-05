SIDROLÂNDIA: Entregues 31 títulos de domínio e 20 CCUs no assentamento Eldorado Parte.

Em ato realizado na manhã desta sexta-feira (03/05) pelo MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), Incra e Prefeitura, através da Sala da Cidadania, foram entregues 31 títulos de domínio e 20 CCUs (Contratos de Concessão de Uso) para famílias do Assentamento Eldorado Parte.

Na localidade existem 70 lotes, portanto a maioria, recebeu os documentos de regularização.

Divulgação

O evento foi realizado no lote 25, residência do casal Dilson e Eliane, que também foi contemplado com o título do imóvel, após quase 18 anos na propriedade.

A Sala da Cidadania de Sidrolândia, mantida pela Prefeitura em parceria com o Incra, é o escritório regional que mais regularizou a propriedade dos lotes às famílias.

A Administração Municipal mantém funcionários, o aluguel do prédio e equipamentos, além de facilitar o acesso dos assentados ao encaminhamento ou obtenção de documentos solicitados pelo Incra para a emissão dos títulos e CCUs.

Prestigiaram o ato, a superintendente regional do MDA, Marina Nunes Viana, o superintendente regional do Incra/MS, Paulo Roberto da Silva, a prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, o secretário de Desenvolvimento Rural e Meio mbiente, Edno Ribas, vereadores, e a coordenadora da Sala da Cidadania, Iva Ortiz.