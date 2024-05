STF prorroga prazo de recolhimento de doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. O ponto de coleta no Tribunal está localizado em frente ao restaurante, no subsolo do edifício anexo-I.

Na terça-feira (7) foi o primeiro dia de arrecadação de doações pelo STF. O volume doado já foi suficiente para ser levado à base da FAB, que vai fazer o transporte do material para o Estado Gaúcho.

Os trabalhos de transporte das doações seguem por tempo indeterminado pela FAB. As colaborações podem ser deixadas diretamente na Base Aérea de Brasília, das 8h às 18h.

Conforme explica o coronel da Aeronáutica Miguel Salvio, os itens que as vítimas mais necessitam são água potável, produtos de limpeza e de higiene pessoal, colchões e colchonetes, roupas e até comida para cachorro.

O militar pede que as roupas sejam separadas e identificadas por tipo ex: masculina, feminina e infantil de forma a facilitar a distribuição.

Veja abaixo a lista de itens do que doar:

– Água

– ⁠Colchões

– ⁠Roupas de cama

– ⁠Toalhas de banho

– ⁠Cobertores

– ⁠Material de higiene

– ⁠Material de limpeza

– ⁠Sacos de lixo

– ⁠Talheres descartáveis

– ⁠Fraldas adulto e infantil

– ⁠Mamadeiras

– ⁠⁠Bicos para crianças

– ⁠⁠Leite em pó

– ⁠Rações para animais

– ⁠Cestas básicas

Além do STF, há outros pontos de coleta espalhados pela cidade:



1. Superior Tribunal Militar (STM)

2. Shopping Pátio Brasil

3. Tia Zélia Restaurante – Vila Planalto

4. Esc. Representação do RS – SHIS QI 11, Conjunto 1, casa 9

5. CTG Estância Gaúcha do Planalto

6. Galeteria Serrana, 404 SUL

7. Hospital veterinário STARVET, Edifício Azaleas, Águas Claras

8. CTG Jayme Caetano Braun

9. Faculdade Anhanguera Taguatinga Shopping

10. Tribunal Superior do Trabalho (TST)

11. Óticas Carol – 304, Sudoeste

12. Sindilegis

13. Djalma Dias – Guará

14. Banco do Brasil Sede II

15. Paróquia de Santo Expedito 303/304 Norte

16. Franck Rodrigues, 308 Norte

17. Desiderata, QI 11, Lago Sul

18. ⁠garagem da sede da OAB/DF

19. ⁠Mult Rodas SAI