Traficantes que mantinham uma “boca-de-fumo” no Bairro São Jorge são presos em Mundo Novo. O dono do “ponto de drogas” oriundo de Minas Gerais tem passagem por tráfico de drogas. No ato da prisão um dos criminosos saía de moto na modalidade “disk-drogas”. Presos foram encaminhados a Delegacia Pública do Município.