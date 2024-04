TRÊS LAGOAS: SMAS realiza blitz em alusão a campanha “Esmola Não, Cidadania Sim!”

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Três Lagoas, por meio das equipes do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e em parceria com o Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Departamento Municipal de Trânsito e Polícia Militar, realizou a Campanha “Esmola Não, Cidadania Sim!” no dia 18 de abril.

A ação aconteceu na orla da Lagoa Maior, às 8h, por meio de blitz educativa e entrega de panfletos. Com o objetivo de conscientizar a população em geral a não dar esmolas para as pessoas em situação de rua e sim informar sobre a rede de atendimento.

Três Lagoas conta com o Centro Pop e a Unidade de Acolhimento POP para atender pessoas em situação de rua. Nestes pontos, os usuários podem fazer higiene pessoal e alimentação, como café da manhã, almoço e lanche da tarde. Acontecem encaminhamentos aos serviços da rede e proporcionando apoio no atendimento social, além de endereço institucional para utilização como referência do usuário.