Vereador Dr. Jamal apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande, as seguintes melhorias. 1- Tapa – buraco na Rua Santo Afonso, nas proximidades com a Avenida Presidente Vargas. Vila Manoel Taveira. 2- Implantação de quebra – molas com faixa de pedestres, na Rua Anhumas, entre as Ruas Anhanguera e Porfírio de Brito na Vila Piratininga. 3- Limpeza no Campo de futebol localizado na Rua Marechal Hermes, altura do número 1150, com a Rua Delfim Moreira. Vila Palmira. 4- Limpeza da Rua Cayova na altura do número 1400, inclusive com limpeza de áreas públicas na região e serviços de capinagem. Jardim Bela Vista.