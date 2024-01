Agendão: fim de semana é tomado por rodas de samba, reabertura do Bioparque Pantanal e mega encontro de brechós

Os finais de semana de janeiro costumam ter programação mais tímida, e este não foge a regra. Em ritmo de férias, Campo Grande tem rodas de samba por toda a cidade, reabertura do Bioparque Pantanal, um encontrão de brechós.

No interior, o destaque vai para Corumbá que neste fim de semana dá os primeiros passos para receber o Carnaval.

Confira abaixo as principais atrações desta sexta, sábado e domingo. Ah, lembrando que eventos que são ao ar livre estão sujeitos a cancelamentos em caso de fortes chuvas ou calor intenso.

Sexta-feira (12)

Bioparque Pantanal – Este é o primeiro final de semana de 2024 com o Bioparque de portas abertas depois da manutenção que acrescentou novas espécies ao maior aquário de água doce do mundo.

Hora: 8h30 às 12h; 13h30 às 17h30

Local: Av. Afonso Pena, 6001

Entrada: Gratuita, e é necessário realizar o agendamento pelo site

Quintal Sesc – Nesta sexta, o Quintal Sesc começa com recreação, seguido pela oficina de férias de massinha de modelar. A partir das 20h, quem assume o palco é a cantora Danny Cristine, com um repertório de sucessos do rock e pop.

Hora: 18h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – 1º piso Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

74ª Festa de São Sebastião – Neste fim de semana começam as comemorações da Paróquia São Sebastião. Na sexta-feira tem novenário, missa, e quermesse. Da parte social, os fiéis poderão acompanhar Anderson Cavalcanti na música, e ainda burgão do Tião entre os pratos principais da noite.

Hora: 18h30

Local: Rua Minas Gerais, 549 – Monte Carlo

Entrada: Gratuita

Sexta Show – Já no ritmo dos preparativos para o Carnaval, a Igrejinha faz roda de samba nesta sexta-feira com o grupo Sarara Kriolo.

Hora: 19h

Local: Av. Ernesto Geisel, 5982

Entrada: Gratuita

Roda de samba – Nesta sexta-feira o Vexame tem roda de samba com grupo Nosso Encontro.

Hora: 20h

Local: Avenida Calógeras, 3100

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Sábado (13)

Workshop de modelagem em argila – O Recanto das Ervas volta a abrir as portas para oficinas e workshops em 2024. Neste sábado, o público poderá aprender como fazer um Cervo do Pantanal na argila com a artista Mari Torrecilha, da Copa de Barro. Não é necessário ter experiência.

Hora: 8h às 12h

Local: Recanto das Ervas – Rua 13 de Junho esquina com a Rua das Garças

Entrada: Inscrição por R$ 550,00 (que inclui forno para a queima da peça)

Encontro de Brechós – Este sábado tem o maior encontro de brechós de Campo Grande no Horto Florestal. Serão mais de 40 brechós reunidos com uma seleção cuidadosa de peças que destaca a importância da moda sustentável, e itens a partir de R$ 10,00.

Hora: 8h às 14h

Local: Horto Florestal – Av. Ernesto Geisel com a Av. Fernando Correa da Costa (Entrada pela Av. Ernesto Geisel)

Entrada: Gratuita

Bazar da AMA – Neste sábado tem o primeiro bazar do ano na AMA (Associação de Pais e Amigos do Autista) de Campo Grande. Serão centenas de produtos vindos da Receita Federal como smartphones, armações de óculos e perfumes, vendidos a valores acessíveis e que vão contribuir para a causa.

Hora: 9h às 18h

Local: Avenida Bandeirantes, 215

Entrada: Gratuita

Vitrine Coletiva – Para quem curte garimpar em brechós, sábado tem Vitrine Coletiva, com mais de 15 expositores, roda de samba, flash tattoo, e food trucks.

Hora: 15h às 20h

Local: Rua Antônio Correa, 55

Entrada: Gratuita

Sarau – No Bourbon Cafés Especiais o sábado será de sarau reunindo, claro, um bom café, além de artesanato, livros com a livraria e editora Hámor, e música com discotecagem de Rosa Carvão.

Hora: 15h30 às 19h

Local: Rua 25 de Dezembro, 1089

Entrada: Gratuita

Sambinha no Quiçá – Tem roda de samba do Caramelo no Quiçá nesta sexta-feira.

Hora: 18h às 01h

Local: Rua Euclides da Cunha, 488

Entrada: Gratuita

74ª Festa de São Sebastião – No sábado, além da santa missa, haverá noite do sobá.

Hora: 18h30

Local: Rua Minas Gerais, 549 – Monte Carlo

Entrada: Gratuita

Esquenta da Vila Carvalho – A bateria Poderosa não vai deixar ninguém ficar parado no esquenta de Carnaval da Vila Carvalho, que contará com a presença de Cristian Oliver e a corte de momo.

Hora: 19h

Local: Av. Joaquim Manoel de Carvalho, 395

Entrada: Gratuita

Vexame – Já no sábado, o bar abre as portas para o rock’n roll com Maestro Lang e a Cozinha Sinfônica, e ainda discotecagem.

Hora: 20h

Local: Avenida Calógeras, 3100

Entrada: Gratuita limitada, confira valor do ingresso no evento

Corumbá

Carnaval Corumbá – Passou o Ano Novo e a Cidade Branca já se prepara para o Carnaval. Neste sábado, o Porto Geral é palco da abertura dos preparativos com uma roda de samba.

Hora: 12h às 18h

Local: Porto Geral

Entrada: Gratuita

Dourados

Feira na Rua – Neste sábado, a cidade de Dourados é palco da segunda edição da Feira na Rua, com 27 expositores levando artesanato, botânica, acessórios, brechós e gastronomia.

Hora: 16h às 22h

Local: Rua Manoel Machado Leonardo, nº 114

Entrada: Gratuita

Domingo (14)

Feira do Vai ou Racha – Na primeira edição de 2024 tem gastronomia, artesanato, moda, brechós, sebos e ainda atrações culturais na Feirinha do Vai ou Racha, como o DJ TGB.

Hora: 9h às 15h

Local: Rua 14 de Julho esquina com a Euler de Azevedo – atrás do Comper

Entrada: Gratuita

74ª Festa de São Sebastião – No domingo é a vez de churrasco com costelão, a partir das 11h e depois missa e quermesse.

Hora: Churrasco às 11h; 17h30 missa

Local: Rua Minas Gerais, 549 – Monte Carlo

Entrada: Gratuita

46 anos da Catedráticos do Samba – Neste domingo tem churrasco de comemoração pelos 46 anos da escola de samba Catedráticos do Samba com apresentação do enredo de Carnaval “Por amor a você, me apaixonei pelo Carnaval”. Entre as atrações, claro, está a bateria da escola de samba. Quem for almoçar, deve levar pratos e talheres.

Hora: 11h30

Local: Rua Macaé, 572 – Bairro Silvia Regina

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

Ano Novo dos Signos – Apesar do Ano Novo Chinês começar oficialmente em fevereiro, já tem comemoração na Capital neste domingo. O Ano Novo será regido pelo signo do Dragão, que segundo a astrologia oriental, é um dos mais imponentes e nobres.

Tradicional na Associação Okinawa, a festa contará com apresentações dos grupos e departamentos culturais da entidade, e danças típicas.

Hora: 17h

Local: Associação Okinawa – Rua dos Barbosas, 110

Entrada: Levar um prato de salgado ou doce

Farol da Lagoa – Tem Flor de Pequi e Forró no Escuro para encerrar o final de semana no Farol da Lagoa.

Hora: 17h

Local: Rua Antônio Marquês, 537

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Roda de samba Misturô – No domingo tem Ariadne e Silveira mandando samba e pagode dos anos 90, uma realização do Laricas Cultural Convida, no Capivas.

Hora: 17h

Local: Rua Pedro Celestino, 1079

Entrada: Entrada gratuita até às 19h, e depois ingressos a partir de R$ 10,00