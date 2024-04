Agepen oficializa designação de diretor para o Centro de Detenção Provisória de Iguatemi

A AGEPEN designou o policial penal Ricardo Patrese Cáceres , para desempenhar a função de diretor do Centro de Detenção Provisória de Iguatemi, com validade retroativa a 5 de julho do ano passado. Criado pelo Decreto 16.200, de 31 de maio de 2023, o Centro de Detenção Provisória de Iguatemi, última unidade assumida pela Agepen, é destinado à custódia provisória de pessoas privadas de liberdade à disposição da Justiça.