Alunos do Programa Movimenta Campo Grande voltam às atividades esportivas nas sete regiões da Capital

O entusiasmo marcou o retorno às aulas dos alunos e alunas do Programa Movimenta Campo Grande nesta quarta-feira (17). Após o recesso das oficinas promovidas pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), as atividades estão sendo promovidas nas sete regiões da Capital.

O retorno foi aguardado com expectativa pela comunidade. Lucelena Cardoso, de 55 anos, faz pilates e funcional desde 2021 e fala da alegria do retorno às práticas físicas. “Senti muita melhora no meu sono, porque quando comecei, sofria de insônia e agora durmo muito melhor. Também na minha destreza, realizo com autonomia movimentos que antes não era possível. Era cheia de limitações, dores pelo corpo e hoje não tenho mais nada. Sofria de bursite, que nunca mais atacou, me sinto muito bem mesmo com as aulas. E a mente fica mais tranquila. Eu fazia uso de calmante fitoterápico e isso me incomodava. Agora não preciso mais. Tenho uma vida tranquila e uma outra qualidade de vida”, diz a aposentada.

Denise Araujo, pratica pilates e musculação há três anos na Vila Nasser. “Estava sentindo muita falta das atividades, já me sentindo toda entrevada. Tenho hérnia de disco na lombar. Pilates é fundamental para as dores não voltarem, para manter as articulações em dia e também para já entrar na musculação alongada”, conta.

Luiz Alberto Silva de Lima, pastor de Igreja no bairro Aero Rancho, já está habituado com sua rotina de treinos como forma de cuidar de sua saúde. “O retorno foi muito bom, professoras muito receptivas e atenciosas. Geralmente no período de férias, não sou tão regular com os exercícios físicos e senti falta das aulas. As aulas são muito boas, os exercícios ajudam bastante e as professoras são bem criativas no nosso treino. Tenho 45 anos e estou acima do peso, além disso, descobri que estou com um gordura no fígado, sendo assim os exercícios ajudam muito a reduzir peso, ganhar massa muscular, disposição e autoestima”.

A educadora física Ana Laura Morel, que dá aulas de musculação no Parque Ayrton Senna, falou sobre o retorno das atividades. “Gosto muito de dar aula, os alunos são muito receptivos e disciplinados. Cada um com seu jeito, sua personalidade e ver eles dando retorno é formidável. Estava ansiosa para saber se eles iam voltar com dificuldade de movimento, mas não, alguns fizeram algo nesse intervalo do programa, como caminhadas, por exemplo”.

O MovimentaCG, como é carinhosamente chamado, é uma iniciativa que se destaca na promoção da saúde, bem-estar e integração social nas sete regiões da Capital. As atividades de iniciativa da Prefeitura de Campo Grande têm como objetivo ampliar o acesso ao esporte e lazer para todos os cidadãos, contribuindo para a saúde e bem-estar dos usuários. Com uma ampla variedade de atividades físicas e esportivas, o programa tornou-se referência na promoção de uma vida ativa e saudável.

Entre as modalidades oferecidas, destacam-se lutas, danças, esportes coletivos e individuais, como pilates, yoga, zumba, fitdance, ritbox, capoeira, futebol de campo e futsal, beach tenis, ginástica, atletismo, flag futebol, natação, hidroginástica, entre outras. A diversidade de opções visa atender aos diferentes interesses e necessidades da população, proporcionando alternativas adaptadas para todas as faixas etárias e níveis de habilidade.

Além de promover a prática de esportes, o programa tem como objetivo valorizar a cultura local, oferecendo atividades que atendam às necessidades específicas das comunidades em cada região da cidade. A iniciativa busca criar uma conexão mais estreita entre os participantes, fortalecendo os laços sociais e incentivando um estilo de vida mais saudável e equilibrado.

“O MovimentaCG é uma celebração da saúde aliada às atividades físicas, inclusão e qualidade de vida e a Funesp convida a comunidade a participar das atividades oferecidas em cada região da cidade. O retorno das oficinas representa não apenas uma retomada das práticas esportivas, mas também uma oportunidade de integração, socialização, cuidado e bem-estar físico e mental”, mencionou o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad.

Serviço

Para realizar a inscrição, os interessados devem procurar o professor responsável pela atividade no local onde são realizados os treinos e verificar a disponibilidade de vagas.