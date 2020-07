Sexta-feira, 03 de Julho de 2020.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Deputado Cabo Almi cobrou da Sanesul e da Energisa o congelamento das tarifas neste período de pandemia.

Segunda:

Ex Comandante-Geral da PMMS, Cel. Valdir Acosta assumiu o cargo de sub-diretor Geral do CIOPS. Parabéns!

Terceira:

Jornalista de Amambai, formado pela FAFUPI (Faculdade de Funilaria e Pintura), quis dar uma estranhada numa delegada da Polícia Civil e acabou autuado pela profissional. Descobriu-se também que o “gozador” tem passagens por ameaça e violência doméstica. Esse pagou pra ver… e viu.

Quarta:

Pra fugir da PM um ladrão se “apinchou” da Ponte Nova nas águas do rio Aquidauana. Estava sendo procurado pelo furto de um celular rastreado. Foi recolhido das águas por uma equipe dos Bombeiros e autuado em flagrante.

Quinta:

Câmara Federal aprovou o texto da promulgação das eleições. Radialistas e apresentadores de TV terão 40 dias para deixar seus programas.

Sexta:

A temida SENAD do Paraguai destruiu 60 hectares de maconha que resultaria em 201 toneladas de maconha. Local da lavoura: Canindeyú II, em Caaguazú. Valor da droga: 30 milhões.

Sétima:

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul vai comprar um Corola, 2.0, bancos de couro, som original, sensor de estacionamento e blindagem nível III que agüenta até tiros de fuzil. Quem tinha um desses era o narcotraficante Jorge Rafaat, de Ponta Porã, mas que virou peneira na frente de uma metralhadora ‘ponto 50’.

Oitava:

Delano Huber considerado o pior prefeito que Camapuã já teve, não vai disputar a reeleição. Vai deixar a vida pública. A cidade respirou aliviada e os eleitores estão esperançosos que apareça alguém que não imite o prefeito…

Nona:

Pedreiro terminou a calçada de um bar. Ficou tão bom que o contratante resolveu fazer um churrasquinho para o pedreiro e seu ajudante. Não é que o pedreiro se engascou um um naco de carne e acabou morrendo?…

Décima:

Presidente Bolsonaro sancionou com vetos a lei que torna obrigatório o uso de máscaras em locais públicos e meios de transportes. Está vetada no Brasil a obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, industriais e de ensino, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.

CHICOTADA DO DIA!

A partir de hoje só vai usar máscara quem quiser. A ditadura das máscaras foi mais um penduricalho na pandemia. A atitude do presidente “quebra” as absurdas imposições de governos e prefeituras que tornaram – sob ameaça de multas – o uso obrigatório de máscaras. Para esses criadores de invencionices que em nada ajuda na luta contra o covid-19, impondo ao povo suas exageradas vontades pessoais nada científicas, fica a nossa “tripla” chicotada do dia.

Aniversariantes!

Dona Rosângela Penrabel, esposa do amigo Penrabel do Corpo de Bombeiros; Cicera Santos; Dra. Carol Dittimar: Advogada; Mariana Zorzo; Leonardo Simões Calarge; Poeta Guimarães Rocha; Jornalista Wilson de Aquino e o grande repórter policial Avelino Neto.

Meus amigos:

Desmanche do Bola e Profa. Maria Dória (70) em Porto Murtinho, viúva do saudoso Estanislau Paredes: militar da Reserva; Pr. Sanderson e Pra. Fabiana Hilgert: cuja música “Tudo é Teu” sucesso em todo o Brasil; Cel. Nelson Chefe de Segurança do Governador; Empresário João Roberto Abhuassan; Dr. Carlos Marques: advogado; Edson Giroto; Eliana Coutinho: Hospital da Cassems; Gilvan: Cirurgião Estético Capilar; Julio Cesar: do Maó “O melhor filé a Parmigianna do mundo;

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui