As Dez Mais

Sexta, 12 de abril de 2024.

Programa será ouvido por gente que sabe que:

“Você é responsável por tudo na sua vida: do melhor ao pior. Não culpe os outros pelas coisas erradas que você fizer. Se alguém não te faz bem, se afaste”.

Hoje é o Dia Nacional do Humorista.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Presidente Lula visita MS pela primeira vez. Foi recebido no JBS. A solenidade constou do primeiro carregamento de picanha para a China. Lula aproveitou e flertou grande com o agronegócio.

2ª)

Sem duplicação e apresentando desastres pavorosos como o desta semana que matou 6 pessoas de uma só vez, o título de “Estrada da morte” que havia perdido retornou para a Br-163.

3ª)

Continua preso o vagabundo que jogou gasolina e ateou fogo à namorada na cidade de Água Clara. Ela está em estado que inspira cuidados. Ele… está na cadeia.

4ª)

Violento desastre na estrada de Bela Vista agora pela manhã matou 3 pessoas. Os corpos ficaram estirados na rodovia. Uma cena pavorosa, mas comum nas estradas sul-mato-grossenses.

5ª)

A parceria Brasil/China poderá aumentar 443% os abates em MS, diz em manchete o jornal “O Estado” na sua edição de hoje. A nova habilitação beneficia a pecuária sul-mato-grossense.

6ª)

A vaga de Claudinho Serra corre contra o tempo. O vereador permanece preso e já marcou ausência em 3 sessões. O máximo é 20 faltas. Se estourar nas faltas Carlão poderá convocar suplente. As faltas estão sendo descontadas…

7ª)

Ana Castela é a grande atração de hoje na 84ª EXPOGRANDE. O tempo se apresenta nublado e chuvoso, mas a meteorologia diz que pode não vai chover na hora do show.

8ª)

O novo superintendente da Polícia Federal Dr. Carlos Henrique Cotta D’Angelo, que assumiu ontem, é um homem experimentado e capacitado para enfrentar os desafios que MS exige. A ele nossas boas-vindas.

9ª)

Pegou mal, muito mal os votos que a bancada bolsonarista de MS deram em favor do deputado Chiquinho Brandão, mandante do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e seu motorista. Pollon, Rodolfo Nogueira e Luiz Ovando literalmente “se queimaram” com o eleitorado.

10ª)

A megasena vai ter prêmio gorducho para amanhã: 56 milhões. Dezenas sorteadas: 14, 36, 38, 46, 55 e 60. O prêmio segue acumulado.

Chicotadas do dia!

Para distensionar e tentar reatar a convivência, em Brasília se comenta que o poderoso Elon Musk mandou pedir uma audiência com o Presidente Lula, em busca de uma solução capaz de estabelecer a paz entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O gringo quiz cantar de galo, mas afinou, quebrou a cara e agora quer dar o ‘dedinho’. Musk merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Dra. Ieda Poyer; Maria Rita Franco; Paulo Ponzini; Alexandre Rezende: empresário do Grupo Valeo MS Mineração; Dilson Bazanin; Silvia Maria Ferreira; Maria Helena Cardoso; Melissa Ribeiro Nunes; Felipe Dib; Vitor Elias e Leila Lopes Teles.

Nossos bons e queridos amigos:

Wesley Queiroz: assessor do deputado Neno Razuk; Janaína Gaspar: assessora de imprensa da Câmara de Campo Grande; Mikaele Teodoro e Camila: da CASSEMS; Glaucia Stella Garcia: assessora do INSTED; Silvia: da Bueno Engates e Reboques; Claudia Rosinei Aquido: ouvinte do bairro Sirio-Libanês; Vereador Edu Miranda e sua esposa Profª. Clarice Cassol.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.