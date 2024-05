As Dez Mais

Terça, 14 de maio de 2024.

Ouça essa frase do Millôr Fernandes: “O homem é um macaco que não deu certo”

Hoje é o Dia de São Matias

Está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Hoje, mesmo antes de acontecer a missa de 7º dia de Dinho Vital em Anastácio, a mãe dele é lançada candidata a prefeita ladeada pelas candidatas Aline Cauneto e Adriana Elias. Isso dispensa comentário…

2ª)

A população anastaciana começou ver com preocupação a tentativa de pessoas em transformar a morte de Dinho Vital num fato político. Ele enfrentou PMs na rodovia e levou a pior. Estava bêbado, raivoso e armado.

3ª)

Se Dinho tivesse chegado à festa onde bateu e apanhou, armado com sua pistola automática, poderia haver muita gente ferida ou morta. A barreira na rodovia evitou uma tragédia, mas ao enfrentar os PMs ele acabou morrendo.

4ª)

Ontem nos enviaram uma foto do piso da maternidade do Hospital Universitário e o nosso queixo “caiu”. Aquilo virou uma esculhambação. Num lugar onde tudo precisa limpo para evitar uma infecção hospitalar o piso está desgastado e sujo, nem parece de hospital.

5ª)

Dr. Livio Viana de Oliveira Leite é o suplente de Claudinho Serra e já foi chamado para substituir o vereador às voltas com a justiça. Lívio é um médico discreto, trabalhador e sem enroscos. Sua convocação foi confirmada nesta manhã pelo presidente da Câmara ver. Carlão, no programa ‘Boca do Povo’ da FM-101.9.

6ª)

Prefeita Adriane Lopes foi à ACP e acabou recebida carinhosamente pelos professores. Saiu de lá como nenhum prefeito saiu até hoje: aplaudida e elogiada. A prefeita da Educação cumpriu o que os prefeitos prometeram e nunca fizeram. Isso lhe garantiu pontos e prestígio numa época pré-eleitoral como esta.

7ª)

Amigo meu, pescador mentiroso foi pescar no Teles Pires – no Mato Grosso – e pescou um ‘peixe elétrico’. Todo mundo saiu correndo de perto com medo do choque e o aconselharam ‘soltar o peixe’. Destemido, abraçou o peixe, rolou com ele ‘pra lá e pra cá’ e nada de choque. Abriu a barriga do peixe e constatou que há três meses o peixe não pagava a Energisa… (risadas).

8ª)

Ministério Público em Miranda implicou com o uso de máquinas da prefeitura para fazer muro de contenção na Gal. Câmara com a Benjamim Constant. A promotora Talita Zoccolaro Muritiba exagerou na dose. A obra é para evitar com as chuvas invadam casas. O prefeito atendeu o apelo popular devido a baixa topografia do lugar.

9ª)

Mulher encontrou idoso na Marcelino Pires, disse estar enamorada pelo velhinho e levou-o na ‘bicaria’. Fez ele comprar presentes no total de 27 mil reais e depois ela sumiu na “quiçaça”. Ele deu parte na polícia pedindo providências.

10ª)

Estelionatários da Ong “Mohrar” que prometeram construir 300 casas e não o fez, estão com prisão preventiva decretada. Rodrigo da Silva Lopes e Alana Valéria da Silva estão foragidos até o momento. O golpe foi de 2,7 milhões na administração desastrosa de Alcides Bernal.

Chicotadas do dia!

Em poucos dias 5 mulheres pediram demissão de órgão ligado ao governo estadual e deram ‘parte’ à Corregedoria. Dizem que por lá virou um tal “dá ou desce”. O assunto está próximo a explodir e vem “coisa feia por aí”. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

ANIVERSARIANTES DO DIA:

Fernanda Fontoura Ribeiro Name: empresária, pecuarista e radiodifusora; Arcenio Ramos Jr.; Dr. Roberto Tognini, nosso querido Bebeto; Fotógrafo Alexis Prappas; Stela Ramos Felix; Nasser de Melo; Justina Leite e Claudia Quadros.

NOSSOS BONS E QUERIDOS AMIGOS:

Betinho Drifti e Tauã Gonçalves: mecânicos; Pessoal da Plaenge Engenharia; Tenente Portela; Roberto Berg; Anna Karolina e seu pai Zé Ferreira; Seu Zanatta: em Palmas-TO; Joaquim da Gi; Pessoal da Covel Motos, da Mato Grosso; Tamara B. dos Reis; Mariely Portugal, Corretora de Imóveis e Carlos Derzi.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.