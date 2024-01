Três pessoas ficaram feridas após um carro Volkswagen Gol ser atingido por um veículo Fox, e capotar no cruzamento das Ruas Castro Alves e 7 de Setembro, em Campo Grande, na manhã de quarta-feira (10).

Com o impacto, o veículo capotou e parou a cerca de 20 metros do local do impacto com o Fox.

As três jovens que ficaram feridas, receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon.