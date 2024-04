CHAPADÃO DO SUL: Prefeitura promove o 6º Festival Gastronômico com shows da Banda Ira! e Atitude 67

Chapadão do Sul se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do ano: o 6º Festival Gastronômico, que acontecerá a partir desta sexta-feira e promete ser um verdadeiro sucesso de público e gastronomia.



O evento, organizado pela Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul através da SEDEMA em parceria com o Governo do Estado e Legislativo Municipal, terá como destaque shows musicais de alto nível. A renomada banda de rock nacional Ira! será uma das atrações principais, prometendo uma noite repleta de sucessos que marcaram época e emocionaram gerações. Além disso, o grupo de pagode Atitude 67 também marcará presença, trazendo todo o seu carisma e hits contagiantes para animar ainda mais o público presente.



O festival não se limita apenas à música, mas também proporcionará aos visitantes uma verdadeira viagem gastronômica. Os melhores sabores da culinária local e regional estarão em evidência, com pratos elaborados por chefs renomados e restaurantes da região. Será uma oportunidade única para apreciar o que há de melhor em termos de gastronomia, destacando os ingredientes frescos e a riqueza de sabores típicos da nossa cultura.



Além dos shows e da gastronomia de alta qualidade, o 6º Festival Gastronômico de Chapadão do Sul contará com diversas atividades para toda a família, como feiras de artesanato, apresentações culturais, espaço kids e muito mais. Tudo isso em um ambiente seguro e preparado para receber os visitantes com conforto e alegria.



A Prefeitura de Chapadão do Sul convida a todos para participarem desse grande evento, que promete ser uma experiência única de diversão, música e gastronomia. Não perca essa oportunidade de vivenciar momentos inesquecíveis em nossa cidade!