Comissão de Educação debate Ciência e Tecnologia na Educação Básica nesta terça

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) reúne-se nesta terça-feira (2) com o secretário de Estado de Educação (SED), professor Hélio Queiroz Daher, para debater o tema: “Diálogos entre Ciência e Tecnologia na Educação Básica”.

O encontro acontecerá a partir das 14h, na sala de Reunião Cabo Almi, na Casa de Leis. As palestrantes convidadas são as professoras Cecilia Nascimento, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS); e Cláudia Roma, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), e um representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

A deputada Gleice Jane (PT) explica que a reunião será para apresentação de projetos. “Tanto da UFGD, quanto da UEMS, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação [SED], as professoras vem demonstrar esses projetos para a Comissão de Educação. Eles trabalham a relação da universidade com a educação básica, com a ciência e tecnologia. O objetivo é motivar essas parcerias”, destacou a parlamentar.

A comissão é presidida pelo deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos), e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Pedro Caravina (PSDB) e pela deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa.

Objetivo

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto trata de assuntos pertinentes à educação em geral, ao sistema esportivo estadual, ao desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico, convênios e acordos culturais, às datas comemorativas, homenagens cívicas, diversão e espetáculos públicos, manifestação do pensamento, expressão da atividade artística e comunicação social.