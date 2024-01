Coronel Sapucaia recebe reforma de escola e investimentos que somam mais de R$ 21,7 milhões

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul entregou e formalizou obras e convênios para o município de Coronel Sapucaia, que somam mais de R$ 21,7 milhões.

A obra da reforma geral e ampliação da EE Coronel Sapucaia, no município localizado na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, foi entregue hoje (11) pelo Governo do Estado.

O governador em exercício, José Carlos Barbosa – Barbosinha -, participou da solenidade e assinou ordens de serviço para obras de saneamento básico – com investimentos de mais de R$ 2,9 milhões -, pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Vila Nova, Jardim Mandeira e Jardim Antunes – com investimentos de mais de R$ 10 milhões.

“Estamos fazendo a entrega da reforma da escola que foi construída em 1975 e estava há 20 anos sem revitalização. O Governo do Estado oferece meios e condições para os municípios terem suas escolas reformadas. E outras obras de infraestrutura, importantes para o municípios, estão em andamento e serão realizadas”, afirmou Barbosinha.

O evento também reuniu os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Seilog), Hélio Daher (SED), além de autoridades estaduais e municipais. Na cidade, Barbosinha vistoriou a obra do hospital municipal, que tem investimentos de mais de R$ 9 milhões.

A escola foi totalmente revitalizada, com investimentos de mais de R$ 8,7 milhões, beneficiando 521 alunos com ensino fundamental regular – a partir do 6° ao 9° ano.

“Temos a oportunidade de oferecer um local adequado para estudar e lecionar e por isso temos o compromisso de melhorar o aprendizado das nossas crianças e jovens”, disse o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

O Governo do Estado finalizou o ano de 2023 com R$ 300 milhões investidos em reforma de prédios escolares. Foram mais de 60 unidades reformadas parcial ou totalmente.

A Escola Estadual Coronel Sapucaia está entre as unidades que passaram por intervenção física. O prédio teve reforma completa, com ampliação. Neste ano letivo, os alunos matriculados na unidade terão um espaço totalmente novo.

Os serviços de reforma contemplaram a adequação do prédio às normas vigente de proteção contraincêndio e pânico, descargas atmosféricas e vigilância sanitária.

Saneamento e asfalto

Coronel Sapucaia recebeu mais R$ 2,99 milhões de investimentos para o sistema de abastecimento da cidade, referentes a assinatura da ordem de início de serviço para a obra de perfuração de mais um poço tubular profundo para aumentar capacidade de reservação e captação de água. O poço terá 600 metros de profundidade e vazão de 200 m³/h.

Também foi anunciado mais de R$ 10 milhões para pavimentação asfáltica, serviços que contemplarão os bairros Vila Nova (R$ 3,6 milhões), Jardim Madeira (R$ 2,2 milhões) e Jardim Antunes (R$ 4,1 milhões). Também foram celebrados convênios com a Prefeitura Municipal para levar asfalto e drenagem de águas pluviais em diversas vias da cidade.

“O Governo do Estado tem feito um esforco nuito grande para continuar com os investimentos. O muncipalismo é a marca desta gestão, porque as pessoas vivem nas cidades e a gente precisa cuidar de todos”, disse o secretário Hélio Peluffo.