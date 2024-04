CORUMBÁ: Em parceria com a Escolagov, do Estado, Prefeitura oferece cursos gratuitos para população.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Planejamento, em parceria com a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), do Governo do Estado, disponibilizou diversos cursos, totalmente gratuitos, para toda população corumbaense.

“A Escolagov oferece diversos cursos de qualificação para os servidores. Com a orientação do prefeito Marcelo Iunes, conseguimos que essa parceria fosse estendida para toda população aqui da cidade”, explicou o superintendente da escola de Governo de Corumbá, Gerson MoraIs.

Para ter acesso aos cursos, o munícipe só precisa acessar o site da Escolagov (http://www.cursos.ms.gov.br), fazer um cadastro e escolher uma das opções oferecidas. Criada no ano 2000, a Escolagov promove a valorização e o desenvolvimento do servidor público, com programa permanente de capacitação para proporcionar qualidade, eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados ao cidadão.

Serviço

Os cursos oferecidos pela Escolagov estão disponíveis no site https://www.escolagov.ms.gov.br/. O telefone de contato é (67) 3321-6100.