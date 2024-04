CORUMBÁ: Prefeitura entrega matrículas de 44 lotes para famílias do Loteamento Jatobazinho.

O prefeito Marcelo Iunes entregou nesta terça-feira, 02 de abril, 44 matrículas com a devida titulação, aos moradores do Loteamento Jatobazinho, área localizada na parte alta de Corumbá. A iniciativa faz parte da 1ª Etapa de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S). A secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, participou da solenidade.

“É muito importante, para nós, entregarmos estas matrículas para vocês. Estamos fazendo um trabalho sério e transparente”, disse o prefeito Marcelo Iunes ao destacar que as famílias contempladas são realmente donas dos lotes. “Nenhuma outra gestão promoveu uma ação fundiária tão completa e complexa, como a que estamos realizando”, ressaltou o prefeito de Corumbá.

“Nos reunimos com a equipe da Gerência de Habitação e Regularização Fundiária para que dessem prioridade à essa ação. Entregamos 120 matrículas no final do ano passado, no Loteamento Pantanal. A matrícula é definitiva, é de vocês”, destacou Marcelo Iunes. “Vamos continuar trabalhando no processo de regularização, sabemos da importância que é, ter uma casa”, completou o chefe do Executivo Municipal.

Em novembro do ano passado, o Município entregou as primeiras 120 matrículas, registradas em cartório, de imóveis referentes ao Loteamento Pantanal. Já em dezembro de 2023, técnicos da Gerência de Habitação e Regularização Fundiária deram sequência ao atendimento dos moradores, daquela localidade, para recolhimento da documentação necessária para o andamento do processo.

Gerente de Habitação e Regularização Fundiária, Bruna Cola, disse que o trabalho, para a entrega destas 44 matrículas “demandou muito da gestão do prefeito Marcelo Iunes, e do empenho da equipe da Gerência de Habitação. Fizemos inúmeras ações aqui e tivemos a parceria da comunidade. Corumbá é uma das pioneiras do Estado nas ações de regularização fundiária urbana. Estamos assegurando um direito constitucional, que é o direito à moradia”. Neste primeiro momento, um total de 106 lotes estão em processo de regularização fundiária no Loteamento Jatobazinho.

Participando do ato de entrega, o secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, destacou a importância da ação realizada pelo Executivo Municipal. “É uma satisfação imensa realizarmos a entrega destas 44 matrículas, agora o bem é realmente de vocês. Vocês estão recebendo a matrícula, já registrada em cartório. É um sonho, para qualquer família, conseguir a casa. E isto, está se concretizando aqui”, afirmou.

“A gestão do prefeito Marcelo Iunes trabalhou muito para que esse momento chegasse, para que vocês recebessem um direito, que é de vocês e isso nos enche de alegria”, disse a secretária adjunta de Infraestrutura e Serviços Públicos, Gabriella da Cunha Carneiro. Líder do governo na Câmara Municipal,o vereador Allex Dellas, frisou que a entrega das matrículas é “uma ação em que vemos concretizado o direito à moradia”.

Fernando Rodrigues, morador do Loteamento Jatobazinho, falou em nome das famílias que receberam as matrículas. “Quero agradecer pelo momento de estar aqui recebendo esse título e relembrar a nossa caminhada neste bairro. Há mais de 14 anos que a gente vem lutando e batalhando para conseguir o direito à nossa moradia digna. Agradeço ao prefeito Marcelo Iunes por proporcionar o direito de termos o nosso terreno e documentos. Só quero expressar a felicidade que a gente sente de receber essa documentação”.

