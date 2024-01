Crescimento e geração de empregos marcam mandato de Zé Teixeira

O ano de 2023 terminou com saldo bastante positivo para os sul-mato-grossenses. O deputado Zé Teixeira (PSDB) considera que o sucesso obtido no primeiro ano do oitavo mandato parlamentar é resultado da experiência somada à constante dedicação em favor do desenvolvimento. Além da atenção voltada para o crescimento econômico e à geração de empregos, o deputado também teve fundamental atuação na implementação de ações e políticas para garantir melhores condições sociais em diversos municípios, com ênfase na região da Grande Dourados.

Durante o ano passado, Zé Teixeira apresentou mais de 350 proposições, entre indicações, requerimentos, emendas, moções e ofícios, além de sete projetos de lei. Os sul-mato-grossenses também foram impactados positivamente com R$ 2 milhões em emendas parlamentares direcionadas pelo deputado para atender diversas prefeituras e entidades, garantindo mais investimentos nos setores prioritários como saúde, educação e assistência social.

Para o prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari, o deputado Zé Teixeira contribui, além da destinação de recursos, com sua experiência política e administrativa. “Além de ser o mais votado na história do município, é um deputado sempre muito presente e preocupado, contribuindo para que a gente possa levar o município rumo ao desenvolvimento”, comenta Paleari.

“Vamos trabalhando dia após dia. Recebemos as reivindicações e permanecemos atentos aos problemas nos setores de saúde, educação, assistência social, infraestrutura e logística. Tenho a impressão de que a votação expressiva que recebi para todos os mandatos é resultado da proximidade que mantemos com o cidadão e a comunidade. Meu escritório é meu telefone. Recebo ligações todos os dias de prefeitos, vereadores e lideranças com demandas que levo para frente. Gosto de dar retorno e cobro este retorno dos secretários. Esta é a nossa forma de trabalho”, explica Zé Teixeira.

Entregas – Com a credibilidade conquistada por sua conduta política junto à administração estadual, Zé Teixeira também garantiu obras importantes reivindicadas pelos municípios. Entre os principais resultados, o governo entregou as obras de reforma da Escola Estadual Vilmar Vieira Matos, em Dourados, anunciou a ponte de concreto sobre o rio Amonguijá, em Porto Murtinho, a implantação de asfalto na rodovia MS-040 e a reforma geral com ampliação da Escola Estadual Padre José de Anchieta, em Caarapó, além da restauração da rodovia MS-295 entre os municípios de Eldorado, Iguatemi e Tacuru.

A parceria entre Zé Teixeira e as lideranças municipais permite a concretização de obras fundamentais. “Seu mandato atuante vem beneficiando de maneira formidável a população de Ivinhema. Podemos citar a erosão que vinha engolindo o cemitério municipal, causando inquietação aos moradores e grande preocupação para a nossa gestão. Graças ao apoio do Zé Teixeira, em parceria com o governador Riedel, a obra de recuperação já está sendo executada. Ele é parceiro da nossa gestão, grande companheiro e muito trabalhador”, avalia o prefeito Juliano Ferro.

Ética – Na Assembleia Legislativa, Zé Teixeira manteve a coerência da postura voltada para a defesa do agronegócio e foi a voz em respaldo aos direitos de agricultores e pecuaristas, na garantia da paz e da segurança jurídica no campo, mantendo também o olhar voltado para a geração de empregos com produção ecologicamente sustentável. Nas votações, em respeito ao voto de confiança do eleitor o deputado sustentou seu firme posicionamento contrário ao aumento de cobranças, tendo sido um dos únicos a votar contra o reajuste das taxas de cartórios. Sua atuação parlamentar é reflexo da vida pautada na ética e comprometida com o trabalho que, segundo ele, “é única garantia para a prosperidade”.

“A nossa avaliação é excelente. Zé Teixeira é comprometido, sempre apoiando nossa administração e ajudando as entidades. Um exemplo é o Hospital São Mateus. Ele garantiu um convênio com o Governo do Estado no valor de R$ 3,6 milhões para que sejam retomadas as obras de reforma e ampliação. Seja apoiando a Apae, o Cema e o Asilo, fazendo esse elo entre o município e o Governo do Estado, obras importantes como a reconstrução do nosso balneário e o asfalto que liga os distritos de Nova América, de Cristalina, chegando até Fátima do Sul também têm a mão do deputado Zé Teixeira”, agradece o prefeito de Caarapó, André Nezzi.