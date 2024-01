Dia Nacional do Fusca tem “fusqueada” em Campo Grande e exposição de veículos

Neste sábado (20), é comemorado o Dia Nacional do Fusca e Campo Grande terá uma programação especial. A comemoração começa com uma ‘fusqueada’ e termina com uma exposição no Shopping Norte Sul Plaza, totalmente gratuita e aberta ao público.

A concentração para a ‘fusqueada’ acontece a partir das 13h, na Avenida Ricardo Brandão. Às 15h, os veículos chegam ao Norte Sul Plaza, pela entrada da Rua Japão.

Os veículos, que marcaram a história de várias gerações de brasileiros, vão ficar expostos no estacionamento do shopping, onde terá venda de chopp da Cervejaria Louvada e La Carreta Chopp.

“Sabemos o quanto o brasileiro tem uma relação afetiva com o Fusca e, por isso, pelo terceiro ano consecutivo promovemos, em parceria com a Confraria Apaixonados por Fusca esse evento que já entrou para o calendário campo-grandense”, afirma a gerente de Marketing do Norte Sul Plaza, Anna Carolina Zimmermann.

Presidente da Confraria, Eduardo Mendonça explica que o grupo surgiu a partir de algumas pessoas que se conheceram pela internet, em meados de 2012.

“Dessa amizade surgiram os encontros, muitas vezes semanais, onde sempre eram trocadas informações sobre os veículos, peças, mão de obra e também muitas histórias a bordo do Fusca. A paixão pelo Fusca agregou donos de diversos outros tipos de veículos, sendo eles os derivados do Fusca e veículos antigos em geral. A Confraria abrange uma infinidade de apaixonados por veículos antigos”, afirma Mendonça.

Veículo mais vendido no Brasil ao longo de 24 anos, o Fusca começou a ser produzido no país em 20 de janeiro de 1959, conforme a Volkswagen. Posteriormente, a data foi utilizada para a criação do Dia Nacional do Fusca.

Workshop de Biscuit (Miniaturas de Fusca)

Ainda em comemoração ao mês do Fusca, a AMI Artesanato e o Norte Sul Plaza oferecem no dia 27 de janeiro uma oficina criativa de miniaturas em Fusca de Biscuit.

A inscrição deve ser feita online no link https://forms.gle/s7BuZQkhqqGrXE2N8 e no dia da oficina levar doação de 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal), que serão destinados ao Projeto Mesa Brasil do Sesc. A oficina acontecerá no sábado, dia 27 de janeiro, das 14h30 às 16h no corredor em frente a loja Havaianas do Norte Sul Plaza.

Para esse final de semana, além de exposição de Fuscas, Norte Sul Plaza está com agenda cheia. Confira abaixo:

📆19/01 – quinta-feira

🎙 SOM DO SESC com Juninho MPB

⏰19h

GRATUITO

📅20/01 – sábado

🎉ESPAÇO SESC (Especial Colônia de Férias)

⏰14h às 15h – Dia da Fantasia

⏰15h às 16h – Oficina Flor de Papel

⏰16h às 20h – Free Play (Jogos: Video Game e Tabuleiro)

GRATUITO

📅 21/01 – domingo

🎉ESPAÇO SESC (Free Play)

⏰14h às 20h – Just Dance, Jogos de Tabuleiro e Video Game

GRATUITO

📅 TODOS OS DIAS

🦒PARQUE FLORESTA ENCANTADA: MADAGASCAR

⏰Horário do shopping

📍Praça de Eventos

BILHETERIA

📅 TODOS OS DIAS

👧🏽 SLIMERIA – OFICINAS DIVERTIDAS DE MASSINHA ELÁSTICA

⏰ horário do shopping

📍 em frente à Ri Happy

BILHETERIA

📅 de terça a domingo

♟ JOGOS E BIBLIOTECA NO ESPAÇO SESC

⏰ 15 às 20h

📍ao lado da Riachuelo

GRATUITO

📅 TODOS OS DIAS

🎨EXPORNORTE – COLETIVO DE ARTESÃOS ARTEMS

⏰horário do shopping

📍Corredor em frente às Casas Bahia